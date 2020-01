martinez123 godzinę temu Oceniono 8 razy 8

Mysle ze redaktor, choc niechcacy, to obraza tytulem artykulu Bartosza Zmarzlika. Bo skad moze wiedziec, kto glosowal? Sa jakies badania statystyczne?

Ja glosowalem. Ale nie dlatego, ze jestem "betonem" zuzlowym (ostatni raz na zywo bylem z 8 lat temu, a i w TV nie ogladam zbyt regularnie), tylko dlatego ze wiem, jak trudno zdobyc IMS w zuzlu. Przez kilkadziesiat lat, mimo posiadania wielu znakomitych zawodnikow, Polsce udalo sie to tylko 2 razy przed Zmarzlikiem! Wielu swietnych, naprawde fantastycznych zuzlowcow, moglo tylko o takim sukcesie pomarzyc. A Bartosz zdobyl to - konsekwentnie pial sie w gore (byl juz na podium).

Odwrocmy sytuacje - a jak by to wygladalo gdyby wygral "pan Robert" (Bartosz, szacunek za ten szacunek)? Co on osiagnal w 2019? Wyjscie z grupy? Najwiecej bramek? Ale 90% z nich dla Bayernu. Fakt, to lechce kibicowskie ego, ale dopiero gdy te bramki pomoga Polsce w zdobyciu realnego sukcesu, bedzie mozna wrocic do rozwazan, czy jest to wiecej warte niz medale MS i IO, po ktorych wszyscy wzruszamy sie przy Mazurku Dabrowskiego.