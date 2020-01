Ziggy Gordon jest teraz piłkarzem Central Coast Mariners i gra w lidze australijskiej. Jego zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a ostatni mecz przegrał 0:3 z Perth Glory. I to właśnie w tym meczu były piłkarz Jagiellonii Białystok i Pogoni Siedlec popełnił komiczny błąd, który możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Ziggy Gordon ma 26 lat, jest obrońcą. W Polsce grał półtora roku. Najpierw w Jagiellonii Białystok, do której trafił ze szkockiego klubu Partick Thistle FC, a później w Pogoni Siedlce. Po pobycie w Polsce Szkot wrócić do ojczyzny, grał w Hamilton Academical FC, ale w lipcu postanowił wyjechać do Australii.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl