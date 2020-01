Firma Red Bull inwestuje w piłkę nożną na całym świecie. Najważniejszym klubem jest niemiecki RB Lipsk (lider Bundesligi grający w Lidze Mistrzów), a bardzo ważny jest również RB Salzburg (mistrz Austrii). Oprócz tego firma ma swoje kluby w takich krajach jak Ghana (Red Bull Ghana), USA (New York Red Bulls) oraz Brazylia. RB Brazylia powstało w 2007 roku, ale kilka miesięcy temu doszło do fuzji z zespołem Bragantino. Teraz nadszedł kolejny element współpracy i przejęcie nazwy, herbu i barw Red Bulla.

REKLAMA

Perfekcyjne uderzenie istnieje! Nie można wyobrazić sobie lepszego strzału [WIDEO]

Red Bull już wzmacnia swój brazylijski klub

Bragantino (oryginalnie powstało w 1928 roku) wygrało brazylijską Serie B, dzięki czemu awansowało do najwyższej ligi brazylijskiej w 2020 roku. Klub zapowiada spore wzmocnienia: pozyskało już Alerrandro z Atletico Mineiro za ok. 3 mln euro i ekwadorski obrońca Leonardo Realpe, który kosztował prawie milion euro. Obaj piłkarze są młodzi - mają odpowiednio 19 i 18 lat, a według brazylijskich mediów to dopiero początek transferów.

To typowa strategia klubów Red Bulla, które stawiają na młodych piłkarzy z dużym potencjałem, by wypromować ich do lepszych klubów. Na przykład średnia wieku RB Salzburg wynosi 24,1, za to Lipska już tylko 23,5. Można podejrzewać, że celem austriackiej firmy jest to, by najbardziej utalentowani piłkarze z brazylijskiej ekipy trafiali do Europy.