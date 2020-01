lorca_mallorca 2 godziny temu Oceniono 3 razy -1

Błąd jak błąd, wrzutki w okolicę linii obrony zawsze są kłopotliwe i niejeden dobrze opłacany zawodowiec się na nich sparzył. Mnie bardziej interesuje, co z pozostałymi 4 golami Stoke. Bo póki co to liczymy na palcach jednej ręki prawdziwe lub domniemane błędy młodzieżowca, a zupełnie nie zajmujemy się tym, co robi na co dzień.