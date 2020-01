qqracza 4 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Niesamowicie 瞠 on to spostrzeg. Np. by klub, chcia kupi tego Kameru鎍zyka. Umawiaj si przez Tindera. Dochodzi do spotkania. Klub jest zszokowany, 瞠 on jest czarny. Rezygnuje z zakupu. Tak by這, nie zmy郵am.