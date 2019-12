Globe Soccer Awards to coroczne nagrody przyznawane najlepszym piłkarzom i piłkarkom na świecie przez Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich i Europejskie Stowarzyszenie Klubów Piłkarskich. Najlepszym piłkarzem 2019 roku został wybrany Cristiano Ronaldo, a agentem Jorge Mendes.

"Cristiano Ronaldo ma 35 lat i wciąż robi rzeczy, których ludzie nawet sobie nie wyobrażają"

Gdy odebrał swoją nagrodę wypowiedział się na temat przyszłości Ronaldo. Zaczął jednak od komplementów: - Cristiano Ronaldo jest najlepszym piłkarzem wszech czasów. Jest przykładem dla młodych ludzi, w historii futbolu nie było drugiego takiego piłkarza. Jest kosmitą, który pochodzi z innej planety. Ma już 35 lat i wciąż robi rzeczy, których ludzie nawet sobie nie wyobrażają – mówił.

- Ronaldo pozostanie w Juventusie, ponieważ jest tam szczęśliwy i chce wygrywać. We Włoszech jest trudniej zdobywać bramki, ale robi to i nadal będzie to robił. Dwa sezony temu ludzie mówili, że to już koniec. Zamiast tego strzelił najpiękniejszą bramkę w historii Realu Madryt oraz Juventusu. Dwa tygodnie temu zdobył gola głową na wysokości, której nie osiągają nawet gracze NBA - stwierdził.

W trwającym sezonie Cristiano Ronaldo wystąpił w 21 meczach Juventusu. Zdobył 12 goli i zanotował dwie asysty.