Manchester United przegrał z Borussią Dortmund walkę o Erlinga Brauta Haalanda. Norweg w niedzielę podpisał kontrakt z niemieckim klubem, ale nie oznacza to końca rywalizacji między tymi klubami. Czerwone Diabły chcą bowiem kupić od Borussii Jadona Sancho. Przez zapisy w jego umowie mogą to być bardzo ciekawe negocjacje.

Manchester City nie dopuści do transferu?

Sancho jest wychowankiem Manchesteru City. Gdy był sprzedawany do Borussii, Manchester zobowiązał Niemców do informowania o zamiarze sprzedania 19-latka, by móc zareagować kontrofertą. Zdaniem The Times, zainteresowanie Czerwonych Diabłów jest poważne, a wyjściowa propozycja ma przekraczać 100 milionów funtów. To już byłby najdroższy transfer w historii Premier League, a nie można wykluczyć, że władze City będą dodatkowo podbijać stawkę, jeśli po piłkarza zgłosi się ich derbowy rywal. Do transferu miałoby dojść latem. Sam zawodnik jest zdecydowany na zmianę klubu.

Ważne będzie jednak miejsce, które Manchester United zajmie na koniec sezonu. Już ostatniego lata klub starał się o skrzydłowego reprezentacji Anglii, ale brak awansu do Ligi Mistrzów właściwie przekreślił szanse na powodzenie.

W tym sezonie Sancho wystąpił w 24 meczach Borussii Dortmund. Zdobył w nich 12 bramek i 13 razy asystował.