Ederson dostał czerwoną kartkę za faul na Diogo Jotcie. Miejsca nowemu bramkarzowi ustąpił Sergio Aguero. Raheem Sterling zmarnował rzut karny, ale interweniował VAR, który dopatrzył się, że zawodnicy Wolverhampton przed strzałem wbiegli w pole karne. Powtórka. Sterling znów trafił w Ruiego Patricio, ale zdołał dobić i wyprowadzić zespół na prowadzenie. To wszystko wydarzyło się w niecałe pół godziny szalonego meczu na Molineux Stadium.

Trzy gole Wilków w drugiej połowie

I jeśliby szukać okresowych porównań, to trzeba by iść w zbyt wcześnie odpalone fajerwerki albo spóźniony świąteczny prezent. Od piłkarzy dla kibiców, którzy zobaczyli mecz niezwykle emocjonujący, bo nawet spokój w kwadransie przed przerwą był tylko pozorny: kolejne akcje Wolverhampton pachniały golem. Broniącemu w dziesiątkę City nie pomagał Claudio Bravo, który w jednym meczu zaliczył tyle niecelnych podań, co Ederson od początku sezonu. Do przerwy jednak wynik się nie zmienił, a piłkarze Guardioli - zwykle z upływających sekund okradani - teraz sami kradli: długo leżąc po faulach, trzy razy zmieniając wykonawcę rzutu z autu czy celebrując każde wznowienie. I tak doczekali przerwy.

A po niej ruszyli jak do gonitwy. Rodri podał do Kevina De Bruyne, ten do Sterlinga i w kilka sekund piłka był już pod drugim polem karnym. Anglik trafił idealnie i było 2:0 dla City. Przez pięć minut mogło się wydawać, że o tym meczu wiemy więcej: że to ten scenariusz, w którym jeden zespół dobrze gra, a drugi strzela gole. Ale Adama Traore w 55. minucie wreszcie uderzył celnie. Mocno, przy słupku i Wolverhampton złapał kontakt. Nie zdjął nogi z gazu. W drugiej połowie grał lepiej niż w pierwszej. Z dystansu uderzał Leander Dendoncker, Traore nieustanie objeżdżał Bernardo Silvę, Joao Moutinho niedokładnie dośrodkowywał ze stojącej piłki. Goście natomiast sporo biegali, by przykryć brak jednego zawodnika.

Kluczowy błąd Mendy'ego

Do końca meczu pozostawało dziesięć minut, piłka wytaczała się z pola karnego City, a Benjamin Mendy zamiast ją wybić, wolał poczekać aż wyjdzie poza linię końcową. Zespół zyskałby kilkanaście sekund. Ale wtedy zderzył się z górą mięśni Adamy Traore. Skrzydłowy dopadł do przeciwnika, przepchnął go, zabrał piłkę i podał przed bramkę do Raula Jimeneza. Meksykanin z dwóch metrów wepchnął ją do siatki. I już sposób świętowania tego gola mógł zdradzić co stanie się za chwilę. Morale City podupadło, a piłkarze Wolverhampton wzięli piłkę, ustawili ją na środku boiska i chcieli jak najszybciej ruszyć po kolejnego gola.

W 90. minucie dopięli swego. Matt Doherty wpadł z piłką w pole karne i zdobył trzecią bramkę dla Wolverhampton. Raheem Sterling miał jeszcze szasnę na hat-tricka i wyrównanie, ale w doliczonym czasie gry nie wykorzystał rzutu wolnego. Był blisko - trafił w poprzeczkę.

Wolverhampton dzięki zwycięstwu 3:2 włączył się do walki o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Jest na piątym miejscu w tabeli i do czwartej Chelsea traci tylko dwa punkty. Manchester City nie wykorzystał porażki Leicester i pozostał na trzecim miejscu.