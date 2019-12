mer-llink 11 minut temu Oceniono 2 razy 2

Jedni mówią, że zatrzymano go po pijanemu za kierownicą. Ale to nie tak, bo w większości Emiratów obcokrajowcy mogą pić. Samochód rzeczywiście był w robocie, ale przemycał autem wino przez terytorium As Sariqa, a to najbardziej restrykcyjny emirat w ZEA i nie tylko pic, ale nawet mieć alkoholu nie wolno. Jak go złapali, argumentował, że to płyny konieczne do odprawienia La misa del gallo (po hiszp. Pasterka). I tu wsiąkł po raz drugi. Jakiś wykształcony policyjny strażnik szariatu mu wytknął, że Pasterka jest odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia, a złapano go 25 grudnia, czyli po porze Pasterki. Próbował błyskotliwej wolty, że dla niego Pasterka miała być odprawiona według czasu hiszpańskiego, a więc duuużo później. Muzułmanin szybko wrzucił pytanie do gugla i wyszło mu, że , no, powiedzmy, 3 godziny różnicy, czyli najdalej 4 rano czasu emirackiego. Szkopuł w tym, że zatrzymanie miało miejsce koło południa 25 grudnia. I cała misterna legenda się spruła....

W każdym razie takie wieści krążą po Szardży.