Wraz z końcem roku Ibrahimoviciowi wygaśnie umowa z Los Angeles Galaxy i znów będzie piłkarzem Milanu. Zagrał w nim 85 razy, wywalczył mistrzostwo, strzelił 56 goli, dołożył 24 asysty. Po ośmiu latach wróci za darmo na San Siro, by dać kibicom nadzieje, a drużynie Stefano Pioliego twarz. Bo cierpi na brak lidera. Bo jest beznamiętna, nie ma w szatni silnych charakterów, nie ma piłkarzy, którzy zdobywali trofea. Bo zdobywa za mało bramek i zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A. Powodów jest wiele.

38-letni napastnik prawdopodobnie podpisał półtoraroczny kontrakt. Przed nim już tylko badania lekarskie, które zaplanowano na 2 stycznia. Jeżeli pomyślnie je przedzie, pierwszą okazję do debiutu będzie miał już cztery dni później - przeciwko Sampdorii.

Co z Krzysztofem Piątkiem?

Polak strzelił w tym sezonie tylko cztery gole. Trzy z rzutów karnych, jednego z gry i to on może najwięcej stracić na przyjściu Ibrahimovicia. Pioli dotychczas niechętnie wystawiał dwóch napastników obok siebie. Co gorsza, Włosi przewidują, że nawet jeśli zdecyduje się na zmianę sytemu na 1-4-4-2 lub 1-3-5-2, to do Ibrahimovicia bardziej pasuje Portugalczyk Rafael Leao. Niewykluczone, że Piątek poszuka nowego klubu. Poważnie zainteresowana ma być Fiorentina.