Mierzejewski nie gra w polskiej lidze od ponad ośmiu lat. Latem 2011 roku odszedł z Polonii Warszawa do Trabzonsporu. W kolejnych latach grał jeszcze w saudyjskim Al-Nasr, w Sharjah ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, australijskim Sydney FC i chińskich klubach: Yatai i Chongqing Dangdai Lifan. W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego stwierdził, że nie rozumie powrotu Pawła Wszołka do ekstraklasy. Iza Koprowiak, która przeprowadzała ten wywiad stwierdziła, że może to pomóc wrócić do reprezentacji Polski.

Paweł Wszołek: Reprezentacja? Zobaczymy co czas pokaże

- Do reprezentacji, do której nie był powoływany, występując w Championship? A przecież ta miażdży polską ligę. Jaki jest tego sens? – zastanawiał się. - Co jakiś czas czytam, że Jurek Brzęczek jedzie obserwować kadrowiczów, wybiera się na mecz Bayernu czy Napoli. Zastanawiam się, po co to robi? Jeśli Lewandowski zagra słabszy mecz, wtedy go nie powoła? Lepiej by było, gdyby wybrał się na spotkania w Championship, do chłopaków z Włoch, których obserwuje, zamiast lansować się na trybunach w Monachium czy pogadać z Ancelottim o tym, jak trenuje Zieliński – dodał.

Adrian Mierzejewski: Niczego mi nie brakuje

Sam Mierzejewski nie zamierza wracać do ekstraklasy. - Gdybym wrócił, byłbym postacią wiodącą. Myślę też, że trochę mi jej brakuje. Nie samej piłki, ale atmosfery w szatni, tego luzu, żartów. Nie miałem takiego klimatu już w żadnym klubie. Ale chciałbym posmakować tego przez moment - wystarczyłyby dwa tygodnie. Bo jeśli chodzi o resztę spraw, to niczego mi nie brakuje - przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym.