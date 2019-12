Pod koniec października, Granit Xhaka, gdy opuszczał boisko w meczu z Crystal Palace, prowokował kibiców Arsenalu do jeszcze głośniejszych gwizdów i buczenia. Unai Emery odsunął go za to na kilka meczów od składu i zabrał mu opaskę kapitana. I chociaż Szwajcarowi udało się wrócić do wyjściowej jedenastki, rozpocząć cztery z pięciu ostatnich meczów i zagrać też w debiucie Mikela Artety, to wcześniej podjętej decyzji nie zmienił. Już wtedy miał stwierdzić, że opuści Londyn.

REKLAMA

Mikel Arteta ma już upatrzonego następcę

Według angielskich, niemieckich i szwajcarskich mediów, 27-letni Szwajcar uzgodnił już szczegóły swojego kontraktu z Herthą Berlin. „Blickowi”, największemu szwajcarskiemu tabloidowi, potwierdził to Jose Noguera, agent Xhaki. - Doszliśmy do porozumienia z Herthą i Granit chce przenieść się do Berlina. Powiedzieliśmy o tym działaczom Arsenalu, Raulowi Sanllehiemu (szef działu sportowego) oraz Edu Hasparowi (dyrektor techniczny), a także nowemu menedżerowi Mikelowi Artecie. Byli informowani o wszystkich krokach. Granit i Hertha mają już wszystko ustalone. Teraz chodzi tylko o kwotę odstępnego.

Dlaczego nie ma w Polsce mocnego klubu?

Jeżeli uda się ją uzgodnić, to Xhaka po ponad trzech latach wróci do Niemiec. Arsenal w lipcu 2016 kupił go za 45 milionów euro z Borussii Moenchengladbach. Teraz ma oczekiwać podobnej kwoty od Herthy.

Według Timesa, Arteta, choć przyznał przed meczem, że jest fanem talentu Xhaki i był on jednym z piłkarzy, których proponował ściągnąć do Manchesteru City, gdy był asystentem Pepa Guardioli, to szybko upatrzył jego następcę. Nowy trener Arsenalu chce wykorzystać problemy Adriena Rabiota w Juventusie i w zimowym okienku ściągnąć go na Emirates Stadium.