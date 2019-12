Joao Felix to bohater jednego z najbardziej zaskakujących transferów w tym roku. Portugalczyk latem trafił z Benfiki do Atletico Madryt za 126 milionów euro. - Presja? Nie boję się jej. Koszt mojego transferu to tak naprawdę tylko liczby, które na boisku nie będą miały znaczenia - mówił na prezentacji. Na początku 2019 roku Felix był wyceniany przez fachowy portal transfermarkt.com na 12 milionów euro, a teraz jego wartość wzrosła o 88 milionów euro. Wycena żadnego innego piłkarza nie poszła tak w górę, co właśnie Felixa.

Drugim zawodnikiem w tym zestawieniu jest Sadio Mane. Gwiazda Liverpoolu wyceniana jest dziś na 150 milionów euro, czyli o 75 mln więcej niż rok temu. Na podium rankingu zmieścił się także ego kolega klubowy - Alexandre Arnold. Prawy obrońca The Reds wyceniany jest na 110 mln (wzrost o 65 mln).

Piłkarze, których wartość najbardziej wzrosła w 2019 roku:

Ranking TOP 10 Transfermarkt

Coutinho stracił na wartości aż 70 mln euro

Portal transfermarkt.com opublikował także zestawienie 10 piłkarzy, których wartość spadła najbardziej w 2019 roku. Liderem zestawienia jest Philippe Coutinho, którego wartość spadła aż o 70 milionów euro. Niezadowolony może być także Cristiano Ronaldo, który przez długie lata utrzymywał się w ścisłej czołówce zestawienia najdroższych piłkarzy na świecie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak znaczną obniżkę wartości rynkowej Portugalczyka. W tym momencie portal transfermarkt.de wycenia Ronaldo na 75 milionów euro. Z tak niskim wynikiem nie mieliśmy do czynienia od 2010 roku.