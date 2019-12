Reprezentacja Niemiec bez problemu awansowała na Euro 2020. Zespół Joachima Loewa zdobył 21 punktów w ośmiu meczach, wyprzedzając w grupie eliminacyjnej Holandię, Irlandię Północną, Białoruś oraz Estonię. Niemcy w eliminacjach przegrali tylko raz, z Holendrami (2:4).

Po kompletnie nieudanych mistrzostwach świata w Rosji, Loew postanowił dokonać zmian personalnych w reprezentacji. Selekcjoner Niemców zapowiedział, że nie będzie powoływał do kadry Boatenga, Hummelsa i Muellera, by odmłodzić kadrę. - Jestem zdumiony tą decyzją. Sposób w jaki trener to zrobił sprawił, że jestem zły - powiedział Mueller w oświadczeniu.

- Byłem zaskoczony dużą liczbą różnych nazwisk, gdy przejrzałem nasze wyjściowe składy z 2019 roku. Z drugiej strony, miałem możliwość przyjrzeć się wielu młodym, obiecującym piłkarzom. Gracze tacy jak Amiri, Serdar, Stark, Koch czy Waldchmidt mieli swoje szanse pokazania się - powiedział Loew.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec nie wykluczył jednak, iż na Euro 2020 pojadą piłkarze, których Loew sam odstawił po mundialu w Rosji. Mowa tu o Jeromie Boatengu, Matsie Hummelsie czy Thomasie Muellerze.

Gwiazdy wrócą do reprezentacji Niemiec?

- Nie muszę dziś podejmować żadnej decyzji. Powiedziałem, że daję młodym piłkarzom przestrzeń do rozwoju. Kontynuujemy to, mam pewność, co do piłkarzy, których mamy. Ale teraz nie mogę powiedzieć, co będzie w kwietniu lub maju. Na koniec zawsze chodzi o sukces reprezentacji - powiedział Loew.

I zakończył: - Hummels, Boateng i Mueller wciąż mogą grać na najwyższym poziomie, to znakomici piłkarze z fantastyczną jakością. Wiemy na co ich stać, przecież to mistrzowie świata. Ale i oni potrzebowali czasu, by dojrzeć. Przed mundialem w Brazylii dostali dużo czasu do rozwoju i na turnieju to zaowocowało. Teraz tego czasu potrzebują inni.

Na Euro 2020 Niemcy zagrają w grupie śmierci, gdzie ich rywalami będą m.in. Francuzi i Portugalczycy.