Jak co roku portal Globalsportssalaries.com przygotował raport, w którym ujawnia które kluby sportowe płacą zawodnikom najwięcej. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce są tylko trzy kluby piłkarskie i aż siedem z NBA.

REKLAMA

FC Barcelona płaci najwięcej

Według raportu najlepiej zarabiającymi zawodnikami na świecie są piłkarze FC Barcelony. Klub z Katalonii na pensje wydaje średnio 9 milionów 827 tysięcy 644 funty rocznie. Daje to średnią tygodniówkę w wysokości 188 tysięcy 993 funtów.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Real Madryt. Rocznie na pensje wydaje on 8,923,754 funtów (171,611 funtów tygodniowo). Podium zamyka mistrz Włoch - Juventus. Turyńczycy średnio płacą 8,085,317 funtów rocznie (155,487 funtów tygodniowo).

Kluby NBA płacą lepiej niż PSG i Manchester City

Kolejnych siedem miejsc w tym zestawieniu zajmują kluby amerykańskiej ligi koszykówki - NBA. Odpowiednio są to: Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Miami Heat i Cleveland Cavaliers. W tym miejscu warto podkreślić, iż są to uśrednione płace roczne. Najlepiej będzie to widać po Golden State Warriors - zeszłorocznych mistrzach NBA i tegorocznych finalistach, których płace zmieniły się latem, m.in. po odejściu Kevina Duranta - jednego z najlepiej opłacanych koszykarzy ligi. Po zmianach personalnych, GSW są dziś jedną z najgorszych drużyn ligi i zajmują ostatnie miejsce w konferencji zachodniej.

Co ciekawe, poza dziesiątką znaleźli się piłkarscy potentaci finansowi - PSG oraz Manchester City. Pierwsi zajęli 12. miejsce ze średnim rocznym wydatkiem na pensje w wysokości 7,147,376 funtów. Mistrzowie Anglii są w tym zestawieniu na 13. pozycji, średnio wydając na pensje 6,987,500 funtów rocznie.

Bayern Monachium, klub Roberta Lewandowskiego, jest najwyżej sklasyfikowanym klubem niemieckim. Mistrzowie kraju uplasowali się na 22. miejscu ze średnimi wydatkami w wysokości 6,495,917 funtów rocznie. Monachijczycy zaliczyli spadek o siedem pozycji.