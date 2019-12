eurotram 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

No to popatrzmy uważnie kogo mamy w tej dziesiątce,bo jak się przyjrzeć, to mamy same łatwo klasyfikowalne przypadki:

1. Grupa piłkarzy,którzy Zidane obdarzył niełaską (często na podstawie jedynie tego,co mu się we łbie legnie),w związku z czym wypadli ze składu: Marcelo,Asensio,Bale;

2. Grupa relatywnie młodych piłkarzy,których ostatni transfer okazał się niewypałem (transfer,NIE WYPOŻYCZENIE!): Coutinho,Lemar,Fekir. Z tej grupy Coutinho odbudował się w Bayernie,ale co będzie jeśli Bayern go nie wykupi, to tylko duchy wiedzą.

3. W przypadku piłkarzy po 30-ce wartość z reguły spada,a mamy tu sporą grupę ponad-30-latków: Bale,Rakitic,Busquets,Cavani. Ich zawsze Transfermarkt zaczyna wtedy niżej cenić,co jest w sumie uzasadnione,bo takie fenomeny jak Cavani,Messi,Ronaldo czy Suarez to raczej wyjątki,a nie reguła; jednym z klubów,gdzie najmosniej to widać,jest właśnie Barca,w której piłkarze wcześnie wchodzili do wielkiej piłki,ale po 30-ce już siadali: Puyol,Pique,Iniesta...

Napastnik,który właśnie podpisał kontrakt w wieku mniej więcej 32-33 lat,już jest praktycznie NIEODSPRZEDAWALNY; wyjątkiem są takie (także medialnie pompowane) cuda jak Ibra czy CR7.

3. Umtiti: to chyba jedyny przypadek nie dający się zaklasyfikować,bo sam nie mam pojęcia kto i w jaki sposób pompował jego wartość. Kwota,jaką dała za niego Barca,była jeszcze w miarę adekwatna,ale te 70 baniek szczytowej wartości to śmiech na sali.. Obecny "wirtualny" zjazd to chyba bardziej efekt zbyt dużych oczekiwań względem tego chłopaka,które nareszcie oficjalnie się rozprysły.