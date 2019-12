33-letni Hulk to jeden z tych piłkarzy, którzy zamiast grać o najważniejsze trofea w Europie, wybrali zarabianie wielkich pieniędzy w lidze chińskiej. W sezonie 2008/09 trafił do FC Porto, gdzie stał się gwiazdą. Wraz z portugalskim klubem wywalczył cztery mistrzostwa kraju, trzy puchary Portugalii i triumf w Lidze Europy. Następnie - latem 2012 roku - trafił do Zenita St. Petersburg. W Rosji też wygrał mistrzostwo i puchar kraju. Latem 2016 roku Zenit sprzedał Hulka do Shanghai SIPG za ponad 60 mln dolarów.

Od tego czasu Hulk rozegrał dla chińskiego klubu 124 mecze, strzelił 68 goli i zanotował 53 asysty. Ubiegłoroczny mistrz Chin, czyli Szanghaj SIPG, zakończył obecny sezon na trzeciej pozycji. Nowym mistrzem kraju zostało Guangzhou Evergrande, prowadzone przez włoskiego trenera Fabio Cannavaro.

Jak informuje kataloński "Sport", Espanyol rozważa wypożyczenie Hulka do lata 2020 roku. Espanyol zajmuje ostatnie miejsce w lidze hiszpańskiej i traci pięć punktów do 17. miejsca, które gwarantuje utrzymanie w La Liga. Espanyol liczy, że Hulk odmieni grę zespołu