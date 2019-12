W marcu 2018 roku Maciej Skorża objął reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23. Federacja krajowa jest z niego zadowolona, więc Polak stał się naturalnym kandydatem do zastąpienia Berta van Marwijka, byłego selekcjonera reprezentacji Holandii, z którą sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2010 roku. Holender został zwolniony na początku grudnia, bo reprezentacja ZEA grała poniżej oczekiwań. Van Marwijk prowadził kadrę ZEA w sześciu meczach, ale wygrał tylko dwa..

Wiele wskazuje, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie zagrają na mundialu w Katarze w 2022 roku. W grupie G strefy azjatyckiej ZEA zajmują czwartą lokatę. Wyprzedzają je reprezentacje: Tajlandii, Malezji oraz Wietnamu. Jedynie Indonezja jest słabsza od drużyny ZEA.

Dziennik "Emirates News" twierdzi, że alternatywą dla Skorży jest Zoran Mamić, który także jest dobrze znany na tamtym rynku, bo od 2017 do 2019 roku prowadził Al-Ain. Jeśli wybór padnie na Polaka, to będzie to dla niego debiut w seniorskiej reprezentacji. Wcześniej pracował m.in. w: Pogoni Szczecin, Lechu Poznań, Legii Warszawa czy Al-Ettifaq.