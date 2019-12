peppers01 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Jeśli faktycznie piłkarz ten przeszedł zabieg wszczepienia kardiowertra-defibrylatora (tak się nazywa to urządzenie) to raczej do sportu wyczynowego już nie powróci. No chyba, że wszczepiono mu jedynie stymulator serca (to nie to samo co kardiowerter-defibrylator!) a pierwotna przyczyna arytmii jest odwracalna.