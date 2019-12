euzjebusz godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Polskie kluby powinny w to wejść. Od zawsze kiszą się we własnym sosie i dopiero rozgrywki międzynarodowe pokazują ile są warte. Może jak otrzeźwienie będzie co weekend to ktoś się zastanowi co zmienić w szkoleniu i grze żeby było lepiej.