Bayern Monachium - VfL Wolfsburg . 17. kolejka Bundesligi. Sobota, godz. 15:30. Transmisja: Eleven Sports 1, elevensports.pl

Po porażkach z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach Bayern Monachium powrócił ma zwycięską ścieżkę w niezwykle efektowny sposób. W 14. kolejce mistrzowie Niemiec rozbili Werder Brema aż 6:1, by później zanotować 3 punkty w meczu z Freiburgiem (3:1). W wygranych przez "Die Roten" spotkaniach 3 bramki zdobył Robert Lewandowski, który ma już koncie już 19 ligowych goli. Przed 16. kolejką niemieckiej ekstraklasy Bayern znajduje się na 3. miejscu w tabeli (30 punktów). Wolfsburg, który w poprzedniej serii gier zremisował 1:1 z Schalke, zajmuje 8. pozycję.

Manchester City - Leicester City. 18. kolejka Premier League. Sobota, godz. 18:30. Transmisja: Canal+ Sport 2, NC+ GO

Wydaje się, że już tylko cud mógłby sprawić, że Manchester City obroni mistrzostwo Anglii. Niepokonany w lidze Liverpool zgromadził dotąd 49 punktów, o 14 więcej niż "Obywatele". Drużyna Pepa Guardioli nie zajmuje jednak w tabeli nawet 2. miejsca - pozycja wicelidera należy bowiem do rewelacji obecnego sezonu Premier League Leicester City. Mistrz z Anglii z 2015 roku ma na konie 39 punktów i w sobotę będzie miał szansę na powiększenie przewagi nad trzecim City do 7 "oczek". Zespół Brendana Rodgersa ma za sobą fenomenalną serię 8 zwycięstw z rzędu, która została przerwana przed tygodniem przez Norwich (1:1).

Liverpool - Flamengo. KMŚ. Sobota, godz. 18:30. Transmisja: TVP Sport, sport.tvp.pl

Ostatni akcent tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. W półfinale Liverpool znalazł się dzięki wymęczonemu zwycięstwu z meksykańskim Moterrey 2:1 (bramki Naby'ego Keity i Roberto Firmino). W decydującym o tytule meczu zdobywca Ligi Mistrzów zmierzy się z triumfatorem Copa Libertadores - CR Flamengo. W 1/2 finału Brazylijczycy poradzili sobie z saudyjskim Al-Hilal.

Atalanta Bergamo - AC Milan. 16. kolejka Serie A. Niedziela, godz. 12:30. Transmisja: Eleven Sports 1, elevensports.pl

Atalanta rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału finału Ligi Mistrzów, choć przegrała pierwsze 3 mecze fazy grupowej. W kolejnej fazie rozgrywek 4. drużyna poprzedniego sezonu Serie A będzie rywalizować z Manchesterem City. Z kolei Milanowi daleko do Ligi Mistrzów. Ba, biorąc pod uwagę 10. miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy, daleko mu nawet do Ligi Europy. Trzeba jednak odnotować, że drużyna Stefano Piolego notuje w ostatnim czasie nieco lepsze wyniki (wygrane z Parmą i Bologną oraz remis z Sassuolo) , choć dalej nie zachwyca stylem. Atalanta zajmuje 6. miejsce w tabeli, a w poprzedniej, 15. kolejce Serie A przegrała na wyjeździe z Bologną 1:2. Zdaniem włoskich mediów w pierwszym składzie Milanu powinien pojawić się Krzysztof Piątek.

Tottenham Hotspur - Chelsea F.C. Niedziela, godz. 17:30. Transmisja: Canal+ Sport, NC+ GO

W niedzielę Jose Mourinho spróbuje pokonać klub, z którym w przeszłości zdobył 3 mistrzostwa Anglii. Prowadzony przez słynnego Portugalczyka Tottenham zdecydowanie poprawił swoją pozycję w tabeli - z 14. za ostatnich dni Mauricio Pochettino w Londynie na 5. Od momentu objęcia drużyny Mourinho zanotował w lidze 4 zwycięstwa i porażkę (na wyjeździe z Manchesterem United). Chelsea, która w ostatnich kolejkach zanotowała kilka spektakularnych wpadek, by wymienić tylko porażkę na Stamford Bridge z Bournemouth, zajmuje 4. miejsce i ma 3 punkty przewagi nad "Spurs".

