Finałowy turniej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w Polsce! Najlepsi ampfutboliści zagrają na pięknym stadionie

To już pewne! Kuloodporni Bielsko-Biała będą gospodarzem turnieju finałowego ampfutbolowej Ligi Mistrzów w 2020 roku. To oznacza, że do Bielska-Białej przejedzie osiem najlepszych drużyn w Europie, a finał zostanie rozegrany na pięknym Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej.

fot. Jakub Ziemianin

