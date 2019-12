FC Barcelona - Real Madryt, czyli El Clasico w cieniu protestów. Środa, godz. 20:00, Eleven Sports 1, elevensports.pl, Canal+, canalplussport.pl

Pierwotnie El Clasico miało zostać rozegrane 26 października, jednak ze względu na zagonioną sytuację polityczną w Katalonii mecz przełożono na 18 grudnia. Nie oznacza to jednak, że na ulicach Barcelony będzie dziś spokojnie, bowiem na środę zaplanowano kolejne, wielotysięczne manifestacje. Po 16 rozegranych spotkaniach liderem tabeli jest FC Barcelona, jednak "Duma Katalonii" wyprzedza Real Madryt jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Z powodu kontuzji w hiszpańskim klasyku nie zagra jedna z największych gwiazd "Królewskich" Eden Hazard.

REKLAMA

"Możliwe jest odwołanie El Clasico w każdej chwili. Nawet w dniu meczu"

Monterrey - Liverpool, półfinał Klubowych Mistrzostw Świata. Środa, godz. 18:30, TVP Sport, sport.tvp.pl

Oba zespoły rozpoczną udział w Klubowych Mistrzostwach Świata od fazy półfinałów. Monterrey to triumfator Ligi Mistrzów CONCACAF (Ameryka Północna). Z kolei Liverpool wywalczył w czerwcu puchar Ligi Mistrzów UEFA (Europa). Meksykańsko-angielski pojedynek zostanie rozegrany na stadionie Chalifa w Dosze. We wtorek - dzięki zwycięstwu nad Al-Hilal - do finału rozgrywek awansowało już brazylijskie Flamengo.

Freiburg - Bayern Monachium, 16. kolejka Bundesligi. Środa, godz. 20:30, Canal+ Sport, canalplussport.pl

Po dwóch porażkach z rzędu (z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach) Bayern Monachium "przełamał" się w meczu z Werderem Brema. I to w jakim stylu! Mistrzowie Niemiec rozbili "Zielono-Białych" aż 6:1. Hat-trickiem i dwiema asystami popisał się Philippe Coutinho, a Robert Lewandowski trafił do siatki dwukrotnie. W 16. kolejce Bundesligi Bayern - zajmujący 5. miejsce w tabeli - zagra na wyjeździe z Freiburgiem. Podopieczni Fritza Kellera radzą sobie nad wyraz dobrze w pierwszej połowie sezonu (6. miejsce w tabeli), choć w ostatnich 3 meczach zanotowali 2 porażki i tylko jedno zwycięstwo.

Manchester United - Colchester United, ćwierćfinał Pucharu Ligi Angielskiej. Środa, godz. 21:00, Eleven Sports 2, elevensports.pl

Wydaje się, że Ole Gunnar Solskjaer najtrudniejsze chwile ma już za sobą. Po fatalnym początku sezonu jego Manchester United wyraźnie odżył, o czym najlepiej świadczą grudniowe zwycięstwa z Tottenhamem i Manchesterem City w Premier League. W środę "Czerwone Diabły" podejmą na Old Trafford Colchester United w ramach ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Choć trudno spodziewać się innego wyniku niż zwycięstwo zespołu Solskjaera, to goście - grający na co dzień w League 2 (4. poziom rozgrywkowy) - udowodnili już, że potrafią radzić sobie z rywalami z Premier League. W 2. rundzie Carabao Cup Colchester pokonało Crystal Palace, a później sensacyjnie wyeliminowało z rozgrywek Tottenham (4:3 w rzutach karnych).

Sampdoria - Juventus, 17. kolejka Serie A. Środa, godz. 19:00, Eleven Sports 2, elevensports.pl

W 17. kolejce Serie A Sampdoria zmierzy się na Stadio Luigi Ferraris z wiceliderem tabeli Serie A Juventusem. W poprzedniej serii gier zespół Claudio Ranieriego wygrał derbowe spotkanie z Genoą, jednak wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową i zajmuje odległe 15. miejsce. W spotkaniu z mistrzami Włoch na boisku powinien pojawić się Karol Linetty, który w ostatniej serii gier zanotował asystę. Na boisku nie pojawią się natomiast kontuzjowani: Bartosz Bereszyński i Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu od kilku dni zmaga się z kontuzją mięśnia piersiowego.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE