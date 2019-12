W tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki Cristiano Ronaldo zajął dopiero 3. miejsce. Napastnika Juventusu wyprzedzili na podium Virgil van Dijk z Liverpoolu oraz Leo Messi, dla którego było to już 6. trofeum "Ballon d'Or". Zdaniem agenta Ronaldo - Jorge Mendesa - wyniki plebiscytu, delikatnie mówiąc, nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości uczestniczących w nim piłkarzy. - Ronaldo zasłużył na to, by wygrać głosowanie przynajmniej raz w ostatnich dwóch latach. Złota Piłka dla Messiego to niesprawiedliwość. Ronaldo wygrał w tym roku Ligę Narodów. Jest mistrzem. Gdyby wciąż występował w Realu Madryt, nagroda byłaby jego - stwierdził Mendes, cytowany przez "Tuttosport".

Jorge Mendes krytykuje wyniki plebiscytu Złotej Piłki. "Ronaldo to najlepszy piłkarz w historii"

- Moim zdaniem Ronaldo to najlepszy piłkarz w historii, który zmienił funkcjonowanie światowej piłki. Przed jego erą, Portugalia nie wygrała żadnego trofeum, a on doprowadził ten mały kraj do zwycięstw z mistrzostwach Europy i Lidze Narodów. Ronaldo pojawił się w Realu, gdy FC Barcelona rozgrywała najlepsze sezony w swojej historii. A on potrafił to wszystko zmienić i zaburzyć porządek. Co istotne, z madryckim klubem czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Czy którykolwiek piłkarz wytrzymuje porównanie z Ronaldo? Moim zdaniem nie - ocenił Mendes.

Po raz pierwszy Złota Piłka powędrowała do Ronaldo w 2008. Później wygrywał tę prestiżową nagrodę jeszcze czterokrotnie - po raz ostatni w 2017 roku, gdy był jeszcze zawodnikiem "Królewskich". W lipcu 2018 r. kapitan reprezentacji Portugalii przeniósł się do Juventusu, dla którego rozegrał dotąd 62 mecze, w których zdobył 39 goli (11 w rozgrywkach 19/20).

