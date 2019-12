FIFA poinformowała w poniedziałek o wniesieniu pozwu przeciwko Seppowi Blatterowi i Michelowi Platiniemu, w którym domaga się zwrotu dwóch milionów franków szwajcarskich, wypłaconych Francuzowi w 2011 roku. Ówczesny prezydent federacji tłumaczył, że Platini otrzymał wynagrodzenie za pracę, którą wykonał na rzecz FIFA w przeszłości.

REKLAMA

- FIFA wniosła dziś do szwajcarskich sądów roszczenia przeciwko byłemu prezydentowi FIFA Seppowi Blatterowi i byłemu wiceprezydentowi FIFA Michelowi Platiniemu, domagając się zwrotu dwóch milionów franków szwajcarskich niesłusznie wypłaconych w lutym 2011 roku - poinformowała FIFA.

Obydwaj w przeszłości zostali zawieszeni z powodu przekazania tej kwoty Francuzowi. Wówczas Blatter otrzymał od Komisji Etyki FIFA aż osiem lat zakazu działalności w piłce nożnej, jednak kara została została skrócona do sześciu lat. Z kolei Platini najpierw otrzymał ośmioletni zakaz, który został skrócony do sześciu lat. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie skrócił jednak karę do czterech lat, przez co zakończyła się ona w październiku tego roku.