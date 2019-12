gigigolo pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

to jakoś tak z 15 lat minęło...wyrok zatrząsnął polskim podziemiem mafijnym! taka lekcja! na dekady gwarantowany spokój i kryształowość i przejrzystość. sąd klarownie wyłożył co było powodem i jak. ze 100 na widelcu ostatecznie za kraty trafiło paru. na resztę padł blady strach. nie ma, że to, ze tamto, prawo i sprawiedliwość każdego dopadnie, jednych prędzej, innych na huki i tupanie kształtną nóżką na Żoliborzu wezmą.