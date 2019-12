- Mbappe robi różnicę. Jest młody i mam nadzieję, że nie przestanie ciężko pracować. Ma 20 lat, a już jest gwiazdą. Oby utrzymał w sobie głód zwyciężania i miłość do piłki, bo dzięki temu będzie się rozwijał. Teraz musi zachować chłodną głowę, co jest czasem trudne - powiedział Ibrahimović.

REKLAMA

Ćwiąkała: Polska ma lepszych piłkarzy od Hiszpanii na dwóch pozycjach:

Zlatan Ibrahimović: Kylian Mbappe jest moim ulubieńcem

W przeszłości to brazylijski Ronaldo był ulubionym piłkarzem Szweda, ale teraz to się zmieniło. - Wszyscy chcieli naśladować Ronaldo, którego styl był bardzo elegancki. Nie oglądam tyle piłki nożnej co mój syn, ale to Mbappe jest moim ulubieńcem, wyróżnia się na tle reszty - dodał Ibrahimović. Francuz zachwyca w PSG po transferze z AS Monaco za ok. 180 mln euro. W barwach mistrza Francji rozegrał 103 spotkania, w których zdobył aż 73 bramki i zaliczył 40 asyst. W niedawnym starciu z Galatasaray w LM strzelił swojego setnego gola w karierze klubowej (5:0).

Szwed obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Los Angeles Galaxy. Według włoskich mediów wróci do Milanu, ale jeszcze nie wszystkie szczegóły umowy zostały ustalone >>