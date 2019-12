Wojciech Szczęsny od poprzedniego sezonu jest pierwszym bramkarzem Juventusu. Polski golkiper regularnie jest chwalony za swoją grę i zbiera bardzo dobre recenzje. Zachwycony bramkarzem jest też były trener bramkarzy naszej kadry.

Dawidziuk: Wojciech Szczęsny to naturalny następca legendy

- Z jednej strony to było zaskakujące, bo miał wielu konkurentów. Miałem jednak przyjemność spotkać się z Massimiliano Allegrim, który powiedział mi, dlaczego to Polak został wybrany zastępcą Buffona. Dziś, patrząc przez ten pryzmat, nie uważam, żeby to była sensacja. Wojtek to potwierdza, że może grać dla takiego klubu jak Juventus. Poprzeczkę zawieszoną ma wysoko. To naturalny następca legendy - stwierdził Dawidziuk w programie "Polska szkoła bramkarzy", który jest emitowany na TVP Sport.

Wychowawca Łukasza Fabiańskiego nie chciał jednak porównywać polskich bramkarzy. - Rozpocząłem u Leo Beenhakkera. Na zgrupowanie przyjechał Jurek Dudek i Wojtek Kowalewski. Dopiero później pojawili się Łukasz Fabiański i Artur Boruc. Każdy z nich jest inny. Trudno dobrać klucz, aby powiedzieć, kto był najlepszy. To zawsze subiektywne oceny. Z każdym z nich pracowało się bardzo dobrze - zakończył.

Polak występuje we Włoszech od 2015, gdy został wypożyczony na dwa lata z Arsenalu do AS Romy. Po skończeniu wypożyczenia trafił do Juventusu, gdzie zastąpił Gianluigiego Buffona.