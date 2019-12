g.lesio pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Wg mnie ekipa Krupy specjalnie wybrała byle jaką firemkę niepotrafiącą nawet dobrze policzyć kosztorysu (jej wyjaśnienia jak można się przekonać przeliczając poprawkę i tak nie pasują do nowej ceny) do wykonania projektu specjalnie bardzo rozbudowanego by był jak najdroższy by po przedstawieniu jego ceny mogłaby z triumfem ogłosić, że z powodu bardzo wysokich kosztów budowy kompleksu nie dojdzie do jego budowy. W ten sposób będzie podkładka na to by nie budować obiecany przed wyborami stadion którego budowa jak wiadomo nie podoba się części mieszkańców Katowic. Jest to jakiś sposób na wytłumaczenie się dlaczego miasto rezygnuje z budowy.

Dla przypomnienia projekt stadionu jest kolejnym, nie jestem w stanie dokładnie policzyć ale chyba szóstym lub siódmym projektem robionym najpierw przez Uszoka a teraz przez Krupę bo wiadomo, że jego koszty są niewielkie w stosunku do kosztów budowy stadionu a jednocześnie pokazuje się mieszkańcom, że coś w jego sprawie robi i nie zraża się przy sposobności do siebie zwolenników jego powstania.

Oczywiście dlatego też by podnieść koszty wymyślono budowę nowego obiektu zamiast narzucającej się dla każdego przebudowy obecnego stadionu GieKSy na Bukowej 1co byłoby wielokrotnie tańsze.

Narzuca się tu jeszcze jedno podejrzenie graniczące prawie z pewnością - grunty po obecnym stadionie będące na terenie Parku Śląskiego chce się sprzedać deweloperom ponieważ ze względu na położenie jest to najbardziej atrakcyjne miejsce w Katowicach a już nie takie "cuda" zdarzały się wcześniej z dziwnymi decyzjami miasta dotyczącymi deweloperów. Przypomnę tylko aferę z terenami na Muchowcu po kopalni Wieczorek. Dokumenty o przekształceniu terenu przez Radę miasta zniknęły wiceprzewodniczący miasta oraz założona przez niego spółka która na tym zarobiła około 100 mln zł rozpłynęły się w mgle a prokuratura do dziś milczy w tej sprawie. Wiadomo, że prokuratura pana Zbyszka nie rusza swoich - może przy obecnej wojnie na górze sprawą zajmie się NIK pana Banasia. A to nie jest jedyna sprawa która śmierdzi w Ratuszu na odległość.

W taki sposób Krupa rewanżuje się deweloperom za miliony wyłożone w jego kampanię wyborczą - te powiązania towarzysko biznesowe które istnieją w Katowicach od trzech dekad na linii Ratusz biznes też warto posprawdzać ale kto to ma robić gdy nad ekipą Krupy jest rozpostarty parasol ochronny. :(