Szombierki Bytom od ponad 13 lat zmagały się z poważnymi problemami finansowymi. W 2006 roku śląski klub spadł z IV ligi do klasy okręgowej, a po roku do B-klasy. W kolejnych latach "Zielonym" udało się powrócić do IV ligi, a później awansować nawet o szczebel wyżej. Sukcesywnie spłacano też klubowe długi. Od sezonu 2016/2017 Szombierki grają w IV lidze (5. poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce) i po 15. kolejkach są liderem śląskiej grupy I.

Szombierki Bytom bez zadłużenia! Klub przekazał dobrą nowinę w roku swojego 100-lecia

Sytuacja klubu z Bytomia wydaje się coraz bardziej ustabilizowana. Najlepiej świadczy o tym, fakt, że władzom Szombierek udało się w całości uregulować wieloletnie zadłużenie. "Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną klubu mają przyjemność poinformować wszystkich sympatyków jak i darczyńców, iż po 13 latach odbudowy klubu oraz systematycznej spłaty starego zadłużenia w roku 100-lecia nasz klub został w całości oddłużony" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Szombierki Bytom założono w 1919 roku. W 1965 roku klub wywalczył wicemistrzostwo, a w 1980 mistrzostwo kraju. W tym samym roku "Zielonym" udało się pokonać Trabzonspor i awansować do II rundy Pucharu Europy Mistrzów Klubowych, w której musieli uznać wyższość CSKA Sofii. W najwyższej klasie rozgrywkowej Szombierki rozegrały łącznie 25 sezonów i plasują się obecnie na 19. miejscu w tabeli wszech czasów polskiej ekstraklasy.

