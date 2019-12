Nowy stadion dla drugoligowego GKS-u Katowice ma powstać przy ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Plan zakładał, że budowa rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2021. Teraz projekt stanął jednak pod znakiem zapytania. Miasto chciało przeznaczyć na stadion około 184,5 mln zł. Firma RS Architekci oszacowała koszt na 561 mln złotych, ale tłumaczy, że doszło do kuriozalnej pomyłki. - Kosztorys wynosi nie 561 mln, jak przedstawiło to miasto, a około 390 mln. To skutek "przecinkowego" błędu projektanta w excelu. Na posadzki zamiast 1,2 mln zł zapisano 122 mln - poinformował Maciej Grygierczyk, dziennikarz Katowickiego Sportu.

- Te 561 mln zł to był dla nas szok. Nie stać nas na to. Myślę, że takiego wydatku nie zaakceptowaliby też katowiczanie. Warto również podkreślić, że nie życzyliśmy sobie żadnych zmian, które uzasadniałyby wzrost ceny o 300 proc. Jedyne, o co się zwróciliśmy, to zwiększenie pojemności stadionu z 12 tys. do 15 tys. dla widzów - przyznał Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, cytowany przez portal katowice.wyborcza.pl.

Władze Katowic zaznaczają, że maksymalna kwota, którą mogą przeznaczyć na budowę stadionu to 204 mln zł. Tyle wpisali do Wieloletniego Planu Finansowego miasta. To i tak za mało, bo po wyeliminowaniu "przecinkowego" błędu, koszt szacowany jest na 390 mln.

Nowy stadion w Katowicach, a właściwie cały kompleks sportowy ma składać się z 6 boisk treningowych, parkingu dla 1,7 tys. samochodów, stadionu piłkarskiego dla 15 tys. kibiców, wielofunkcyjnej hali sportowej dla ok. 3 tys. widzów oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

Konkurs wygrało biuro RS Architekci z Rudy Śląskiej fot. RS Architekci