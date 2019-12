antykonformista pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Ten stadionowy szał to już jest przegięcie.

Pamiętam jak byłem dzieciakiem i widziałem polskie bieda-stadiony. To było słabe.

Ale to co wyprawia się dziś, jest jeszcze słabsze.

Rozumiem te stadiony na Euro (ile to było? 6?), oraz dla drużyn co regularnie występują w pucharach na przyzwoitym poziomie (0).



Ale wydawać setki milionów na DZADY drugo- i trzecioligowe to jest wręcz zbrodnia niegospodarności.



Ktoś wydał z góry jakieś rozkazy, że ma być plebs oglupiany piłką nożną? Bo na gazecie tak samo, czasem na dwadzieścia niusów (z Polski i świata, nie to że tylko sportowych) dwie trzecie dotyczy je##$&@ gały i jej otoczki (partnerki piłkarzy itp.)



To ludzi zwyczajnie ogłupia, jakby już głupi nie byli.....