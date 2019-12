Był w kadrze Nawałki na Euro 2016, chce grać w Widzewie Łódź! To byłby hit

Mariusz Stępiński zadeklarował w programie "Liga+Extra" w Canal+, że jeśli Widzew Łódź awansuje do ekstraklasy, to chciałby wrócić do Polski i grać dla Widzewa.

REKLAMA

JAKUB ORZECHOWSKI

REKLAMA