PSG znalazło następcę Neymara. To byłby wielki transfer

Letnie okno transferowe upłynęło w Paryżu pod znakiem ewentualnego odejścia Neymara do FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że z podobną transferową sagą będziemy mieli do czynienia również za pół roku. Zdaniem "France Football", władze paryskiego klubu wytypowały już nawet następcę brazylijskiego gwiazdora. Jeśli Neymar powróci do Hiszpanii, na Parc des Princes ma go zastąpić Sadio Mane z Liverpoolu.

THIBAULT CAMUS/AP

