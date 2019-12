zbikra godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Mam pytanie do wszystkich fanów Jana Tomaszewskiego: proszę o wskazanie meczu/meczów, gdzie gra toczyła się o jakąś konkretną stawkę i gdzie był on faktycznym bohaterem realnie wpływając na jego wynik, oprócz tego jednego-jedynego wydarzenia które miało miejsce 17.10.1973 na Wembley ? Bycie jednym z 11-tu, którzy zdobyli srebro MŚ w 1974 r i IO 1976 w Montrealu to trochę za mało, aby domagać się miejsca w "jedenastce" stulecia. Wg mnie, p. Jan miał ten komfort, że grał w czasach, gdzie w polu operowali tacy wirtuozi jak Deyna, Żmuda, Boniek, Lato czy Szarmach. A że bramkarz to dość newralgiczna pozycja to i splendoru łatwiej się domagać. Prosta analogia do szczypiorniaka: czy sukcesy ostatnich lat to zasługa WYŁĄCZNIE Szmala czy MIĘDZY INNYMI Szmala ? A p. Józef Młynarczyk ? Oprócz takiego samego medalu w MŚ jeszcze sukcesy w piłce klubowej - zarówno w Widzewie jak i w FC Porto. Moim zdaniem – nominacja jak najbardziej słuszna.

Przy okazji moja refleksja odnośnie p. Jerzego Gorgonia: z boiska kojarzę go jako typowego drwala/tarana, bez krzty techniki użytkowej. W latach późniejszych jedynie Arkadiusz Gmur z Legii mógł z nim rywalizować o miano największego „drwala” pola karnego. Inni, zarówno wcześniejsi jak i ci bardziej „teraźniejsi” jednak coś tam umieli. Ale i tak miano „drwala” wszechczasów od lat dzierży i pewnie długo go nie odda niejaki Terry Butcher z Anglii. No, ale to już zupełnie inny wątek.

I ostatnia moja opinia: Włodzimierz Lubański. Moim zdaniem miał pecha, że nie urodził się nieco później, w epoce Żmudy, Deyny,… . Co by nie mówić to trzon ekipy z MŚ ’74 prezentował się piłkarsko lepiej niż ten, która zdobyła złoto w IO ’72.

Na koniec prośba: jeśli można to proszę o konstruktywne kontrargumenty, a nie plucie jadem – tego i tak dużo na wszelakich forach.