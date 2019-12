- Robert Lewandowski zajął u mnie drugie miejsce. Bo uważam, że w tym roku tylko jeden piłkarz był lepszy od niego. Messi? Nie! W moim rankingu zwyciężył Sadio Mane - przyznał Raymond Domenech, były selekcjoner reprezentacji Francji w rozmowie z "Super Expressem".

"Robert Lewandowski powinien być o wiele wyżej"

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski zajął ósme miejsce w plebiscycie "France Football" na najlepszego piłkarza świata 2019 roku. - Jakie ósme miejsce?! Robert Lewandowski powinien być o wiele wyżej. Za te wszystkie gole, za świetną formę, za niesamowite umiejętności - oburzył się Domenech.

- Największy problem to fakt, że Bundesliga nie jest szczególnie ceniona w szerokim piłkarskim świecie. No, nie oszukujmy się - te rozgrywki w Ameryce Południowej nikogo nie interesują. Tak samo w Afryce, czy Azji. Wszędzie tam króluje liga hiszpańska i angielska. Jeśli więc Bayern nie zachodzi daleko w Lidze Mistrzów, to cierpi na tym Lewandowski - dodał 67-letni Francuz.

Złotą Piłkę na gali w Paryżu odegrał Leo Messi. Dla Argentyńczyka było to szóste takie wyróżnienie w karierze.

