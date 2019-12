"Myślę, że mundialu w Katarze już nie skomentuję. Zobaczymy, czy zdrowie pozwoli. To mój organizm zdecyduje, jak długo będę pracował. Nigdy nie wiadomo co jest w środku. Choć zrobiłem badania i staram się dbać o siebie" - stwierdził w programie "Prawda Futbolu" Dariusz Szpakowski, komentator TVP Sport.

Dariusz Szpakowski o zakończeniu komentatorskiej kariery. "Wszystko uwarunkowuje zdrowie, organizm"

Szpakowski pracował jako radiowy i telewizyjny sprawozdawca przy 11 mundialach i 9 edycjach mistrzostw Europy (lata 1978-2018). Komentował też kilka innych dyscyplin - choćby hokej czy wioślarstwo - podczas Igrzysk Olimpijskich. W rozmowie z Romanem Kołtoniem legendarny dziennikarz przyznał, że na razie nie zaprząta sobie głowy myślami o zakończeniu kariery. "Przyjdzie taki czas, to jest nieuniknione. Na razie go sobie nie wyobrażam. Za dużo mam w sobie energii i chęci do działania. Wszystko uwarunkowuje zdrowie, organizm. Wiadomo, że jeśli wzrok będzie coraz słabszy, jeśli dykcja nie będzie taka, to nie ma sensu dalej brnąć w coś, co w moim odczuciu będzie nie tak. I to jest główna wykładnia, jeśli chodzi o dobiegnięcie do mety" - powiedział Szpakowski.

W listopadzie dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski zapewnił na antenie radia "Weszło.FM", że Szpakowski na pewno skomentuje przyszłoroczne mistrzostwa Europy. "Po zakończeniu turnieju usiądziemy i szczerze porozmawiamy" - stwierdził wówczas Szkolnikowski dodając, że Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz zawsze będą mieli "stałe miejsce w redakcji sportowej TVP".

Gospodarzem kolejnych mistrzostw świata będzie Katar. Turniej zostanie rozegrany w dniach 21 listopada - 18 grudnia 2022 roku.