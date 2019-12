Podczas poniedziałkowej gali "France Football" w Paryżu, Leo Messi odebrał szóstą Złotą Piłkę w karierze. Argentyńczyk na podium wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo. Czwarty był Sadio Mane, piąty Mohamed Salah, szósty Kylian Mbappe a siódmy Alisson Becker. Dopiero ósme miejsce zajął Robert Lewandowski, który w finałowej dziesiątce pokonał tylko Bernardo Silvę i Riyada Mahreza.

Lewandowskiemu ósmą pozycję dały 44 zebrane w głosowaniu punkty. Na kapitana reprezentacji Polski zagłosowało w sumie 19 dziennikarzy, jednak tylko dwóch z nich (przedstawiciele Polski i Niemiec) umieściło go na szczycie.

Vladimir Novaković umieścił Lewandowskiego na trzecim miejscu swojej listy najlepszych piłkarzy minionego roku, choć nie ukrywa, że jest wielkim fanem talentu napastnika Bayernu. Serbski dziennikarz uznał, że Złota Piłka powinna powędrować do rąk Leo Messiego (FC Barcelona). Na podium znalazł się też Alisson Becker (Liverpool). "Forma [Lewandowskiego - red.] w tym sezonie jest po prostu niesamowita. Umieściłbym go nawet przed Leo Messim, gdyby nie to, że było tak tylko przez ostatnie 4 miesiące" - stwierdził w rozmowie z "WP Sportowymi Faktami" Novaković.

"Jeśli chodzi [...] o pozycję Lewandowskiego, to jest ona wynikiem dokładnych obserwacji. Stacja telewizyjna, w której pracuję, od 5 lat jest właścicielem praw do reprezentacyjnych meczów kwalifikacyjnych [...]. Od około 10 lat jestem jego wielkim fanem, dokładnie od czasu jego przybycia do Borussii Dortmund. Uważam go za najlepszego napastnika świata w tej dekadzie" - dodał Serb.

