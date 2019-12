race444 godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Real Madryt chcial Lewego po tym jak im strzelil jeszcze w barwach BVB 4 bramki ale wtedy Robercikowi zachcialo sie grac w FCBayern Monachium zamiast isc wtedy do Realu,potem juz bylo za pozno. W 2018 go moze chcieli ale za psie pieniadze i FCB powiedzial mozecie go kupic ale za .... ?? i bylo po imprezie. FCBayern nie ma sie co dziwic, ze go w 2018 roku sprzedac nie chcieli