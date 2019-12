W sobotę w Bukareszcie przeprowadzono losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski trafiła do grupy E, gdzie zmierzy się z Hiszpanią (w Bilbao), Szwecją (w Dublinie) i zwycięzcą turnieju barażowego, w którym zagrają Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja i Irlandia. Trzeci mecz też odbędzie się w Dublinie.

Ile kosztują bilety na Euro 2020?

To druga faza sprzedaży biletów. Najpierw można było je kupować w ciemno nie wiedząc jeszcze kto na tym turnieju zagra i do której trafi grupy. Oczywiście, współgospodarze turnieju, którzy byli pewni kwalifikacji, mieli gwarancję, że zobaczą swoją reprezentację u siebie: Włosi w Rzymie, Hiszpanie w Bilbao, Anglicy w Londynie itd.

Polska zagra z Hiszpanią. Na których pozycjach mamy lepszych piłkarzy?

Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się w środę o godz. 14 polskiego czasu. Żeby móc je kupić, najpierw należy zarejestrować się na stronie UEFA. Cena biletów zależy od miejsca rozgrywania meczu oraz fazy mistrzostw. Na każdy mecz można kupić bilet z trzech kategorii cenowych – w zależności od komfortu oglądania meczu: na spotkania grupowe i 1/8 finału bilety kosztują 30 lub 50 w kategorii III, 75 lub 125 euro w II i 125 lub 185 euro w I kategorii. Tańsze są bilety na mecze w Baku, Bukareszcie i Budapeszcie niż np. na mecz otwarcia w Rzymie. Ceny wzrastają na mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe. Najdroższe są oczywiście wejściówki na finał – ceny zaczynają się od 295 euro, a kończą na 945. Cena zależy od kategorii. Tutaj szczegółowo pisaliśmy o biletach na mecze reprezentacji Polski.

Wnioski o bilety można składać od 4 grudnia od godziny 14.00, ale nie trzeba się spieszyć. Rezerwacja potrwa 2 tygodnie, o przydzieleniu biletu nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych - co jest pewne - bilety będą losowane. O wyniku losowania UEFA poinformuje mailem oraz poprzez platformę sprzedażową. Ma na to czas do końca stycznia. Jedna osoba może nabyć maksymalnie 4 wejściówki na jeden mecz.

Mistrzostwa rozpoczną się 12 czerwca, a skończą 12 lipca finałem na Wembley. Platforma sprzedaży działa pod adresem: https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing.