We wtorek oficjalnie poinformowano o zwolnieniu Alicji Omięckiej, prezes zarządu spółki PL.2012+, będącej operatorem PGE Narodowego. Przyczynić się do tego miał fatalny stan murawy podczas ostatniego spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2020, rozegranego 19 listopada przeciwko Słowenii.

Jak ustalili dziennikarze serwisu money.pl, za inicjatywą dymisji Omięckiej stał Michał Dworczyk, będący szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Duży wpływ na jego decyzję mógł mieć fakt, że podczas jej zapadania, obowiązki ministra sportu pełnił premier Mateusz Morawiecki, z którym po meczu ze Słowenią rozmawiali selekcjoner Jerzy Brzęczek i sami piłkarze.

Wraz z informacją o dymisji Omięckiej podano także nazwisko jej następcy. Został nim Włodzimierz Dola, który przez ostatnie dwa lata był dyrektorem Biura Rozwoju Rynku Regionalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.