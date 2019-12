drvx godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Wielkie g... to plebiscyt PS i Polsatu na najlepszego sportowca Polski. To co zdarzyło sie w zeszłym roku kiedy Kamil Stoch nie został najlepszym sportowcem Polski mimo ze był jedynym złotym medalistą olimpijskim, dokonał niebywałych rzeczy w turnieju 4 skoczni i w ogóle wygrał wszystko co bylo do wygrania w tej dyscyplinie sportu - to był prawdziwy skandal.



A w ogóle to dozylismy czasow kiedy wszelkiego rodzaju plebiscyty na naj stały się narzedziem dla komercji. Juz nie decyduje merytoryka tylko interes sponsorów poszczególnych sportowców.