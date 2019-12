Podczas poniedziałkowej gali "France Football" w Paryżu, Leo Messi odebrał szóstą Złotą Piłkę w karierze. Argentyńczyk na podium wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo. Czwarty był Sadio Mane, piąty Mohamed Salah, szósty Kylian Mbappe a siódmy Alisson Becker. Dopiero ósme miejsce zajął Robert Lewandowski, który w finałowej dziesiątce pokonał tylko Bernardo Silvę i Riyada Mahreza.

Lewandowskiemu ósmą pozycję dały 44 zebrane w głosowaniu punkty. Za każdy głos na pierwsze miejsce Polak otrzymał po 6 pkt.. Drugie miejsce to 4 pkt. (na tym Polaka nie umieścił jednak żaden głosujący), trzecie to 3 pkt., czwarte to 2 pkt., a piąte 1 pkt.

Wiadomo, że Lewandowski 6 pkt. otrzymał od Macieja Iwańskiego, przedstawiciela Polski wśród głosujących. Jednak nie tylko jego zdaniem napastnik Bayernu Monachium powinien zdobyć Złotą Piłkę. Tak samo uważał bowiem dziennikarz z Niemiec. Poza tym w czołówce plebiscytu "France Football" 31-latka widzieli przedstawiciele kilkunastu innych krajów.