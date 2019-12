Podczas poniedziałkowej gali "France Football" w Paryżu, Leo Messi odebrał szóstą Złotą Piłkę w karierze. Argentyńczyk na podium wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo. Czwarty był Sadio Mane, piąty Mohamed Salah, szósty Kylian Mbappe a siódmy Alisson Becker. Dopiero ósme miejsce zajął Robert Lewandowski, który w finałowej dziesiątce pokonał tylko Bernardo Silvę i Riyada Mahreza.

Lewandowski był co prawda dopiero ósmy, ale sama obecność w dziesiątce najlepszych piłkarzy świata to dla niego ogromne wyróżnienie. Tak samo jak miejsce w gronie najlepszych bramkarzy na świecie to coś niezwykłego dla Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz reprezentacji Polski i włoskiego Juventusu był bowiem nominowany do prestiżowej nagrody im. Lwa Jaszyna.

Trofeum nazwane imieniem legendarnego radzieckiego bramkarza, uważanego za jednego z najlepszych w historii, w poniedziałek wręczono po raz pierwszy. Zdobył je Alisson Becker z Liverpoolu. Drugi był Marc-Andre ter Stegen z Barcelony, a trzeci Ederson z Manchesteru City. Szczęsny zajął 9. pozycję, w dziesiątce nominowanych wyprzedzając jedynie Samira Handanovicia z Interu Mediolan.