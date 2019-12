Leo Messi po raz szósty w karierze zdobył Złotą Piłkę, odebrał ją podczas poniedziałkowej gali w Paryżu. Wcześniej najlepszym piłkarzem świata wybierany był w 2015, 2012, 2011, 2010 i 2009 roku. - Pamiętam moją pierwszą Złotą Piłkę. Przyleciałem do Paryża mając 22 lata, z trójką rodzeństwa. To było coś niesamowitego. Teraz, 10 lat później, jestem w innym momencie, bardzo wyjątkowym z osobistego punktu widzenia. Są ze mną żona, synowie oraz brat i bratanek. Przez cały ten czas nigdy nie przestałem marzyć, chcieć się rozwijać każdego dnia i przede wszystkim cieszyć się piłką nożną - powiedział Messi odbierając nagrodę.

I dodał: Dzięki Bogu mogę robić to, co kocham, od kiedy miałem rok lub dwa. Bóg decyduje, czy zostanie mi jeszcze kilka lat, by dalej cieszyć się grą. Zdaję sobie sprawę ze swojego wieku, takie momenty cieszą o wiele bardziej, ponieważ zbliża się moment zakończenia przeze mnie kariery. To trudne. Powtarzam - może zostało mi jeszcze wiele lat, ale czas płynie bardzo szybko. Chcę dalej cieszyć się grą, rodziną, rywalami oraz życiem, które mam.

Messi w poniedziałek wspomniał o zbliżającym się końcu kariery, ale mimo wszystko należy podkreślić, że dla niego wciąż jest to coś odległego. Gwiazdor mistrzów Hiszpanii ma dopiero 32 lata, co oznacza, że na boisku będziemy go oglądać jeszcze co najmniej przez kilka sezonów, a lista jego osiągnięć będzie się powiększać. - Nigdy nie spoczywam na laurach, staram się być coraz lepszy. Nagrody indywidualne są świetne, ale i drugorzędne, najważniejsze są cele zespołowe. Jestem dumny z bycia częścią klubu, który tak kocham, z bycia w jednym z najlepszych zespołów na świecie i tworzenia z nim historii. Nagrody takie jak Złota Piłka sprawiają, że klub staje się jeszcze większy - zakończył Messi.

Messi na podium plebiscytu Złotej Piłki wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo. Czwarty był Sadio Mane, piąty Mohamed Salah, szósty Kylian Mbappe a siódmy Alisson Becker. Dopiero ósme miejsce zajął Robert Lewandowski, który w finałowej dziesiątce pokonał tylko Bernardo Silvę i Riyada Mahreza.