Didier Drogba zachwycony spotkaniem z Lewandowskim. "Daj mi się nacieszyć!"

Robert Lewandowski najpierw dowiedział się, że zajął 8. miejsce w plebiscycie "France Football", po czym wręczał nagrodę dla najlepszego bramkarza. Polski napastnik chciał to zrobić możliwie jak najszybciej, jednak zatrzymał go Didier Drogba, który prowadził galę, prosząc go, aby dał mu się nacieszyć obecnością Polaka na scenie.

Fot. Francois Mori / AP