Robert Lewandowski skomentował wyniki Złotej Piłki. "Nie mam do nikogo żalu"

- Nie spodziewałem się wyższego miejsca. Uważam, że to co robię w tym sezonie zaprocentuje również za rok. Podchodzę do tego wszystkiego bardzo spokojnie, nie mam do nikogo żalu - tak ósme miejsce w plebiscycie "France Football" skomentował Robert Lewandowski.

screen/twitter.com/Footballogue/

