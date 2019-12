Robert Lewandowski zaj掖 鏀me miejsce w plebiscycie "France Football" na najlepszego zawodnika roku. Za Polakiem, kt鏎y znalaz si w fina這wej dziesi徠ce, znale幢i si tylko pi趾arze Manchesteru City - Riyad Mahrez oraz Bernardo Silva. Wynik g這sowania spotka si z krytyk, a i sam Lewandowski nie wygl康a na zadowolonego, co najlepiej wida na poni窺zym wideo.

Czes豉w Michniewicz: Jaja nie plebiscyt

"Szybko obdarli nas ze z逝dze, jaja nie plebiscyt" - napisa na Twitterze selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, Czes豉w Michniewicz. "To, 瞠 posadzili Lewego obok Messiego to w tym momencie trolling czy nagroda pocieszenia?" - doda dziennikarz Eleven Sports, Miko豉j Kruk.

"Jak Lewandowski by w tym roku 鏀my na 鈍iecie to futbol ma si 鈍ietnie i a przewin sobie wszystkie mecze jeszcze raz bo by這 co ogl康a w takim razie" - to z kolei opinia Micha豉 Ko這dziejczyka, redaktora naczelnego WP Sportowych Fakt闚. "Szklanka do po這wy pe軟a: dobrze 瞠 jest chocia w 10. Szklanka w ca這軼i pusta: le Cabaret, do diab豉 z tym plebiscytem" - napisa Micha Pol.

Nie jest jednak tak, 瞠 wyniki plebiscytu krytykuj jedynie Polacy. Wystarczy spojrze na wpisy zagranicznych u篡tkownik闚 Twittera, kt鏎zy wy鄉iewaj decyzj g這suj帷ych. Internauci wskazuj na fakt, i Lewandowski jest nieprawdopodobnie skuteczny w obecnym sezonie i cho熲y tylko przez to powinien zaj望 miejsce co najmniej w pierwszej pi徠ce.

Inni za przypominaj wpis Polaka z 2016 roku, kiedy 16. miejsce w plebiscycie skomentowa s造nnym wpisem "le cabaret", a niekt鏎zy wyniki tegorocznego plebiscytu nazywaj wprost "瘸rtem". Te i inne komentarze mo積a znale潭 pod tym wpisem.

Messi zn闚 najlepszy

Z這t Pi趾, sz鏀ty raz w karierze, zdoby Lionel Messi. Za jego plecami znale幢i si Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo i Sadio Mane. 5. miejsce zaj掖 Mohamed Salah, 6. Kylian Mbappe, a 7. Alisson Becker.

Brazylijski bramkarz otrzyma te nagrod dla najlepszego golkipera roku. Najlepsz pi趾ark roku zosta豉 Amerykanka Megan Rapinoe, a nagrod dla najlepszego m這dego zawodnika roku otrzyma Holender, Matthijs de Ligt.

Wyniki plebiscytu magazynu "France Football"