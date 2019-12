Jeszcze w niedzielę wydawało się, że Roberta Lewandowskiego zabraknie wśród finałowej dziesiątki piłkarzy. Wtedy to opublikowana została lista zawodników, na której zabrakło naszego reprezentanta. O liście tej pisał brytyjski "Mirror", który powoływał się na wpis konta "Barca Universal", mającego ponad 70 tysięcy obserwujących na Twitterze.

Chociaż były to tylko plotki, to należało je traktować z odpowiednią uwagą, bo rok temu podobne, wczesne informacje potwierdziły się w stu procentach. W internecie można było znaleźć zdjęcie z wydania "France Football", które miało być dostępne tuż po głosowaniu. Według tamtych doniesień Złota Piłka miała trafić w ręce Luki Modricia, a Cristiano Ronaldo miał zająć drugie miejsce. Oficjalne wyniki okazały się identyczne, bo Modrić został zwycięzcą Złotej Piłki i wyprzedził Portugalczyka aż o 277 pkt.

Lewandowski 8. w plebiscycie France Football

W tym roku plotki te na szczęście się nie potwierdziły. Nie znaczy to jednak, że wcześniejszego przecieku informacji nie było. Wręcz przeciwnie, w trakcie publikacji zawodników z miejsc od 30. do 11., do sieci trafiła lista z dziesięcioma finalistami wypisanymi w kolejności alfabetycznej. Na niej znajdował się Lewandowski, a autentyczność listy potwierdziła kolejność zawodników z niższych pozycji.

Na informację o tym, które miejsce zajmie nasz napastnik musieliśmy czekać do rozpoczęcia gali. Na niej dowiedzieliśmy się, że Lewandowski zajął 8. miejsce. Za naszym napastnikiem znaleźli się zawodnicy Manchesteru City - Riyad Mahrez i Bernardo Silva. Polak, który do tej nagrody nominowany był po raz czwarty w karierze, po raz pierwszy stawił się w Paryżu osobiście.

Najwyższym miejscem, które kapitan reprezentacji Polski zajął w plebiscycie "France Football", pozostaje czwarte z 2015 roku.

Messi znów najlepszy

Złotą Piłkę, szósty raz w karierze, zdobył Lionel Messi. Za jego plecami znaleźli się Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo i Sadio Mane. 5. miejsce zajął Mohamed Salah, 6. Kylian Mbappe, a 7. Alisson Becker.

Brazylijski bramkarz otrzymał też nagrodę dla najlepszego golkipera roku. Najlepszą piłkarką roku została Amerykanka Megan Rapinoe, a nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika roku otrzymał Holender, Matthijs de Ligt.