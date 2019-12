- Mamy potwierdzenie od organizatorów Złotej Piłki, że na gali obecny będzie Robert Lewandowski. Wnioski wyciągnijcie sami - napisał w czwartek na Twitterze Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport. Prawdopodobnie nie chodzi jednak o wysoką pozycję w głosowaniu na Złotą Piłkę (według przecieku Polak znajdzie się poza czołową "10"), ale o miejsce w jedenastce roku. To zupełnie inne głosowanie - organizuje je FIFPro (Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych zrzeszająca około 60 tysięcy piłkarzy z 63 krajów). Ci piłkarze wybierają jedenastkę roku, w której ma znaleźć się Lewandowski.

Robert Lewandowski nie ma szans na wygranie Złotej Piłki. Dlaczego? Odpowiedź w tym materiale wideo:

- Lewandowski jest nominowany do nagrody po raz czwarty, ale nigdy nie był na gali, nawet w roku, w którym zajął w plebiscycie czwarte miejsce. Czy z tego należy wyciągać wniosek, że tym razem zajmie wyższą lokatę? Z naszych informacji wynika, że nie było w tym roku mocniejszych niż zwykle sugestii organizatorów, by Lewandowski pojawił się w Paryżu. Natomiast tym razem od początku, od momentu ogłoszenia nominacji, miał wielką ochotę się wybrać - informowaliśmy w czwartek po południu. Podczas gali zostanie wybrana również najlepsza jedenastka roku i to w niej ma znaleźć się miejsce dla Lewandowskiego.

Robert Lewandowski trafi do najlepszej jedenastki roku

Po losowaniu grup Euro 2020 z dziennikarzami spotkał się Zbigniew Boniek. Co jasne, mówił przede wszystkim o nastrojach polskiej ekipy po wylosowaniu Hiszpanii i Szwecji, jednak w końcu rozmowa z prezesem PZPN zeszła na poniedziałkową galę "France Football". - No z tego co słyszałem to pan piłkarz Leo Messi - śmiał się Boniek, zdradzając kto zdobędzie w tym roku Złotą piłkę. - To, że jest genialny, znakomity i lepszy od innych, to wszyscy wiemy. Ale moim zdaniem powinien to potwierdzić trofeami. W tym roku w ramach jakiejś nowości Robert bardziej zasłużył na tę nagrodę. Jest w świetnej formie. Nie wiem czy jest drugi, czy jest trzeci. Takich informacji nie mam - powiedział prezes PZPN, a po chwili dodał: "myślę, że chyba na pewno będzie w jedenastce roku".

Później Boniek przyjął to już za pewnik. - Bardzo dobrze. Takie wyróżnienie też Roberta wzmocni, cieszę się, że mamy takiego piłkarza, który reprezentuje po latach polską piłkę na tak wielkim forum - skomentował. O udział w gali po meczu Bayernu z Bayerem Leverkusen, spytali Lewandowskiego dziennikarze Eleven. - Dostałem zaproszenie, z którego tym razem skorzystam. Ot cała historia - zbagatelizował kapitan reprezentacji Polski. Po porażce 1:2 nie był jednak w nastroju do rozmów.

Rozdanie nagród w plebiscycie Złotej Piłki w poniedziałek 2 grudnia, galę pokaże TVP Sport, transmisja od 20:30.